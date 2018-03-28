Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод

Китайский сухогруз FU RONG SONG доставил в Одесский морской торговый порт оборудование мобильного асфальтового завода и огромную партию дорожно-строительной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского порта.

“У причала 1-К Карантинного мола пришвартовалось судно FU RONG SONG (оператор COSCO), которое доставило 2,5 тысячи тонн генерального груза для мобильного асфальтового завода. Докеры ГП «КТО», оператора контейнерного терминала, несмотря на ухудшение погодных условий, разгрузили оборудование, а также самосвалы, грейдеры, асфальтоукладчики, катки, автокраны и другое оборудование”, – отметили портовики.

Ранее исполняющий обязанности руководителя «Укравтодора» Славомир Новак рассказал о том, что китайская компания Sonohydro Corporation Ltd станет подрядчиком объездной бетонной трассы вокруг Житомира. Этот проект обойдется бюджету в 42,3 млн евро.

Также стало известно, что «Укравтодор» подписал контракт с китайской компанией Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd на проведение капитального ремонта на участке дороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка. Также контракт предполагает реализацию части работ, не выполненных итальянской компанией Todini на участках дороги Киев-Харьков-Довжанский на общую сумму $96 млн.