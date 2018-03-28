Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли

28 марта, главы украинской и израильской делегаций согласовали завершения переговорного процесса относительно положений Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.

"Соглашение о свободной торговле с Израилем будет способствовать развитию промышленности и перерабатывающего производства в Украине благодаря сотрудничеству и кооперации украинских и израильских предприятий. Соглашение сделает экспорт в Израиль дешевым, путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее - благодаря договоренностям по упрощению таможенных процедур, и способствуют увеличению нашего экспорта. Это часть работы Правительства и Министерства по расширению возможностей для экспортеров и доступа к рынкам ", - прокомментировал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубива.

С.Кубив добавил, что уже сейчас торговля между Украиной и Израилем демонстрирует рост. Так в 2017 году украинские предприятия экспортировали в Израиль товаров и услуг на $781,2 млн., то есть на 19,1% больше 2016 год.

"Израильский рынок много импортирует. В 2017 году импорт составил $69 млрд., в феврале этого года - $6,8 млрд.. На сегодня соглашение - это, в первую очередь, новые возможности для украинских промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. К тому же, Израиль является рынком в фокусе для нашего экспорта согласно экспортной стратегии. Поэтому в течение переговорного процесса мы приложили значительные усилия, чтобы ускорить заключение Соглашения о свободной торговле с этой страной ", - отметила заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

По словам Н.Никольской, Израиль является достаточно закрытым рынком, с высокими ввозными пошлинами, а также специфическими требованиями к продукции, связанные с религиозными аспектами. По ее словам, переговорная команда приложила максимум усилий для того, чтобы открыть доступ украинским товарам к этому рынку.

Главы делегаций также утвердили дальнейший план действий для подписания Соглашения. Сторонами будет осуществлена ее детальная юридическая выверка, после чего документ будет представлен соответствующим органам обеих стран для утверждения.

Как известно, экспорт украинской продукции в Израиль растет. В 2017 году объем экспорта украинских товаров составлял $604,6 млн. и увеличился на 23,8% по сравнению с 2016 годом.