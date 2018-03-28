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Отчет о Госбюджете-2017 одобрен Кабмином

Госбюджет
13:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Министр финансов отметил, что Госбюджет-2017 был принят вовремя, с минимальным дефицитом.

Кабинет министров Украины одобрил отчет по выполнению Закона Украины о государственном бюджете на 2017 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. По словам министра финансов Александра Данилюка, бюджет на 2017 год был принят вовремя, в соответствии со всеми сроками.

"Это позволило нам провести качественную дискуссию в правительстве и иметь качественную дискуссию с депутатами. Это позволило нам соблюдать все сроки по принятию соответствующего бюджета. Это дало нам обеспечить в бюджете финансовую поддержку роста заработных плат, финансовую поддержку обеспечения пенсионной реформы, финансирование дорог. На 100% мы обеспечили финансовые потребности на закупки лекарств", - сообщил А. Данилюк. Он добавил, что утвержденный дефицит госбюджета был на уровне 2,7%, а фактический был 1,6% от ВВП. Этот отчет будет передан в парламент.

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Новости Бизнеса, Госбюджет-2017, Кабмин, Министерство финансов, Отчет, Украина.
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