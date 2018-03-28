"Газпром" не остановит выполнение решений Стокгольмского арбитража

Российский газовый монополист "Газпром" не сможет остановить процесс выполнения решений Стокгольмского арбитража, согласно которым он остался должен национальному нфетегазовому холдингу "Нафтогаз Украины" 2,58 млрд долл.

Об этом в эфире одной из радиостанций сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Нет, это не возможный вариант, поскольку есть Конвенция, которая предусматривает инструменты принудительного выполнения решений суда. "Газпром" является поставщиком газа, кроме того, он владеет ценными бумагами, другим имуществом как на территории стран ЕС, так и на территории России, поэтому остановить выполнение решения они не смогут", - сказала Зеркаль, отвечая на вопрос о том, откажется ли "Газпром" выполнять решения Стокгольмского арбитража.

По ее словам, команда юристов "Нафтогаза" уже начала подготовительную работу для того, чтобы заставить "Газпром" выполнить решение арбитража и взыскать с него те или иные активы.

"Нафтогаз" должен обращаться для получения приказа о принудительном выполнении решения суда... Это зависит от активности "Нафтогаза", их юристы уже работают над этим вопросом", - сообщила Зеркаль.

Как сообщалось, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,58 млрд долл. (с учетом пени). Также суд обязал российскую компания поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, которые соответствуют стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решения арбитража. Российская компания отказалась поставлять в Украину газ, а также выплатить украинской стороне 2,58 млрд долл.

По информации "Нафтогаза", украинская компания отвергла предложения "Газпрома" о расторжении действующих контрактов. Следующий раунд переговоров между компаниями запланирован на апрель 2018 года.