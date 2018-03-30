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Украина увеличила экспорт грибов в 12 раз

Украина увеличила экспорт грибов
09:34 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Крупнейшими покупателями украинских грибов в прошлом году были Молдова, Беларусь и Румыния.

В 2017 году Украина экспортировала 533 тонны шампиньонов на $480 тыс., что в 12,5 раз больше, чем в предыдущем периоде.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.

Крупнейшими покупателями за были Молдова (443 тонны на $382 тыс.), Беларусь (85,4 тонн на $ 87,1 тыс.) и Румыния (1 тонна на $1,5 тыс.).

За четыре года Украина увеличила экспорт ягод в 17 раз

Также украинские шампиньоны поставлялись в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и другие страны.

В 2016 году Украина поставила на внешние рынки 42,6 тонны шампиньонов на $37,8 тыс.

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Новости Бизнеса, Грибы, Грыбы, Минагропрод, Экспорт грибов.
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