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ФГИУ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые подлежат продаже

Максим Нефедов
01:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: При принятии решения о приватизации объектов поручено определить способы их продажи.

Фонд государственного имущества Украины утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году, первые аукционы могут быть объявлены в конце июня, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Фонд государственного имущества утвердил перечень более 600 объектов малой приватизации (они по новому закону теперь все пойдут на продажу через ProZorro.Продажи)", – написал М.Нефедов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что в перечень попали: целостные имущественные комплексы; отдельное имущество; государственные доли в предприятиях с общей формой собственности; объекты незавершенного строительства; объекты социально-культурного назначения.

"Ориентировочно с конца июня начнется оглашение первых аукционов", - добавил замминистра.

На сайте Фонда госимущества Украины обнародован соответствующий приказ № 447 от 27.03.2018 "Об утверждении перечней объектов малой приватизации, подлежащих приватизации в 2018 году" и пять приложений к нему.

В данном приказе Фонд госимущества поручает департаменту подготовки и продажи объектов приватизации и начальникам региональных отделений ФГИУ обеспечить принятие решения о приватизации объектов, включенных в перечни, не позднее 30 дней со дня издания этого приказа.

Также в приказе ФГИУ поручено принять меры по определению балансовой стоимости объектов (активов объектов), а в случае отсутствия – установить такую стоимость в соответствии с методикой оценки.

До 1 июня 2018 года поручено подготовить информационные сообщения о продаже объектов.

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Новости Бизнеса, Максим Нефедов, Новости Украины, Приватизация, ФГИУ, Экономика.
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