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НКРЭКУ о перекрестном субсидировании на рынке электроэнергии

Электросети
14:03 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Уровень перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в 2017 году снизился на 20% - до 36,6 млрд грн.

Уровень перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, при котором искусственно заниженные тарифы для населения покрываются за счет высокой стоимости электричества для промышленных потребителей, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился на 19,5% - до 36,6 млрд грн.

Об этом сообщается в опубликованном отчете о деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, за 2017 год.

"Негативным фактором для ценообразования на розничном рынке электроэнергии остается высокий уровень перекрестного субсидирования… Общая сумма компенсации в 2017 году составила 36,6 млрд грн, что на 8,9 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом", - отмечается в документе.

Согласно отчету, 36,6 млрд грн – это компенсация, которую в прошлом году получили компании-поставщики электроэнергии (облэнерго и другие), которые продавали электричество населению по низким тарифам, по сравнению с оптовой рыночной ценой (закупочной стоимостью). Источником этой компенсации выступили высокие тарифы на электроэнергию, которые платят промышленные потребители.

По данным НКРЭКУ, в структуре оптовой рыночной цены доля дотационных сертификатов (показатель перекрестного субсидирования) с 2013 по 2017 год (включительно) упала с 32,1% до 20,5%.

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Новости Бизнеса, НКРЭКУ, Субсидии, Украина, Электричество, Электроэнергия для населения.
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