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Украина начала сев яровых культур

Аграрии начали сев яровых культур
19:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Посевные площади под сельскохозяйственными культурами под урожай 2018 года составят 27,2 млн га, что соответствует показателю 2017 года.

Сев яровых культур стартовал в Херсонской и Николаевской областях, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Согласно его сданным, по состоянию на 2 апреля в Херсонской области ячменем засеяно 4 тыс. га, горохом - 0,3 тыс. га. В Николаевской области ячменем засеяно 0,6 тыс. га.

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами под урожай 2018 года составят 27,2 млн га, что соответствует показателю 2017 года.

По состоянию на 30 марта украинские аграрии обеспеченны семенами на 100% от потребности (638 тыс. тонн), на 91% СЗР (27,4 тыс. тонн), на 81% топливом (326 тыс. тонн).

Как отметил М.Мартынюк, несмотря на увеличение ввозных пошлин на импорт удобрений из России (с 36,03% до 42,96%), цены на большинство видов удобрений (включая аммиачную селитру) за последнюю неделю не только не выросли, но и несколько снизились.

"Не намного, в диапазоне 100-350 грн, но тенденция показательна. Скорее всего, имеет место сезонное снижение стоимости, поскольку спрос уже сформирован. Для проведения комплекса весенне-полевых работ предполагается использовать 995 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений. По состоянию на 30 марта 2018 года в сельскохозяйственных предприятиях в наличии - 979,6 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, или 98% от заявки", - уточнил первый замминистра.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта решила расширить действие антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ, повысив пошлины на импорт минеральных удобрений из этой страны до 42,96%.

Антидемпинговые пошлины для ПАО "Дорогобуж" составят 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%.

Согласно информации Министерства экономического развития и торговли, комиссия пришла к выводу, что поставки минеральных удобрений российскими производителями и экспортерами происходили с многочисленными нарушениями в процессе подготовки осуществления импорта в Украину. Кроме того, комиссия усматривает угрозу дальнейшего обхода действующих антидемпинговых пошлин со стороны таких поставщиков.

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Новости Бизнеса, Аграрии, АПК, Минагропрод, Сев яровых культур.
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