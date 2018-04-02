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В Украине могут ввести алименты на содержание пожилых родителей

Дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей
21:15 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева хочет обязать украинцев платить алименты на содержание пожилых родителей.

Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода в деталях", передает Экономическая правда.

"Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", - сказал Рева.

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Он отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов".

"Я считаю это очень правильно. Посмотрите сколько тысяч взрослых мужчин, которые нормально себя чувствуют, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям больше 500 млн гривен было перечислено такими непутевыми родителями", - заявил Рева.

Напомним, 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года.

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Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев.

Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и "общественно полезные работы" для нарушителя.

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Новости Бизнеса, Алименты, Андрей Рева, Дети, Кабмин, Родители.
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