ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера

Командование ВМС ВС Украины завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от США.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что Украина получает катера бесплатно, но государство потратит средства на их транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но сейчас такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки", - рассказал Воронченко.

Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера. В настоящее время ожидается сообщение от Вашингтона относительно проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта. Во время этой конференции планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

Непосредственный процесс передачи катеров начнется после подписания вышеуказанного контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд".