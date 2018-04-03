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ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера

Патрульные катера США типа "Айленд"
08:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера.

Командование ВМС ВС Украины завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от США.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил ВС Украины.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что Украина получает катера бесплатно, но государство потратит средства на их транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.

"Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но сейчас такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки", - рассказал Воронченко.

Министерство обороны Украины уже сообщил американской стороне о готовности получить катера. В настоящее время ожидается сообщение от Вашингтона относительно проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта. Во время этой конференции планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

Непосредственный процесс передачи катеров начнется после подписания вышеуказанного контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа "Айленд".

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Новости Бизнеса, "Айленд", ВМС ВС Украины, ВС Украины, США, Украина.
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