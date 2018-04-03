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В Украине стартовала посевная кампания

Посевная кампания
23:17 Вт, 3 Апрель 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По прогнозам, повышение температуры до +15 ... + 20 градусов в ближайшие 10 дней будет способствовать активизации посева практически по всей Украине.

Украинские аграрии начали сеять яровые зерновые. Так, на начало апреля уже засеяно первые 4,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур в Херсонской и Николаевской областях, передает пресс-служба Минагрополитики.

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"На сегодня есть все погодные и ресурсные условия для успешного проведения посевной кампании. В частности, аграрии на 100% обеспечены семенами на 101% - азотными удобрениями, в достаточном количестве - средствами защиты растений и топливом", - отметил Максим Мартынюк.

Он добавил, что этой весной яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 7,4 млн га со структурой посевов на уровне прошлого года. Возможны небольшие колебания, связанные с погодными условиями, процессами севооборотов, рентабельности в пределах 5-10% по всем культурами.

Справка. В 2018 году яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 7,4 млн га. Из них ранняя группа: ячмень - 1,6 млн га; пшеница - 182 тыс. га; овес - 200 тыс. га; горох - 412 тыс. га.

Поздняя группа: гречка -158 тыс. Га; просо - 56 тыс. га; кукуруза на зерно - 4,6 млн га.

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