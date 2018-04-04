Путин сообщил о планах РФ по транзиту газа в обход Украины

Президент РФ Владимир Путин надеется, что газопровод "Северный поток-2" в обход Украины будет реализован, газ в страны юго-восточной Европы также может пойти по "Турецкому потоку".

Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

"Мы ведем уже много лет переговоры с нашими европейскими партнерами по созданию второй очереди "Северного потока" - "Северного потока-2". Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом, но пока мы ведем переговоры и разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба ("Турецкий поток"), - сказал Путин.

По его словам, дело уже идет практически к завершению. Он добавил, что по графику идут работы по сооружению газопровода "Турецкий поток", ведётся прокладка двух веток его морского участка.

"Вскоре начнётся подготовка к реализации сухопутной части проекта. Это позволит насытить рынок газа как в Турции, так и в ряде других государств Юго-Восточной Европы, если, конечно, они этого захотят, а также в целом повысить энергобезопасность региона", - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

27 марта 2018 года в Германии было выдано разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на всем немецком участке Балтийского моря. В частности, Федеральное управление морского судоходства и гидрографии Германии разрешило строительство газопровода "Северный поток-2" в водах исключительной экономической зоны в Балтийском море.

В ведомстве заявили, что строительство газопровода длиной 31 километр вдоль этой зоны не будет препятствовать ни судоходству, ни окружающей среде. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Президент Украины Петр Порошенко считает сторонников строительства трубопровода «Северный поток-2» «сообщниками России в ее гибридной войне».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» отнюдь не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составят около 3 млрд долл.