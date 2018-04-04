Правительство предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании и не могут быть переданы по наследству. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы сейчас примем проект закона и будем просить парламент его одобрить, он дает возможность 500 тысяч гектар передать в собственность 23 тысячам украинских фермеров, которые работают на этой земле, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя решение.