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Правительство предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель

Кабмин предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель
13:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В случае принятия закона парламентом землю в собственность получат 23 тысячи фермеров.

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании и не могут быть переданы по наследству. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Мы сейчас примем проект закона и будем просить парламент его одобрить, он дает возможность 500 тысяч гектар передать в собственность 23 тысячам украинских фермеров, которые работают на этой земле, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя решение.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, Сельхозземли, Фермеры.
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