https://telegraf.com.ua/files/2018/04/0001-4e891b96-5ac4a2f8-c358-c2f857c8-150x90.jpg Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/3993364-pravitelstvo-predlagaet-peredat-fermeram-500-tyisyach-ga-selhozzemel.html
Правительство предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель
Новости Бизнеса: В случае принятия закона парламентом землю в собственность получат 23 тысячи фермеров.
Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о передаче в собственность фермерам 500 тыс. га земель сельхозназначения, которые на данный момент находятся в постоянном пользовании и не могут быть переданы по наследству. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Мы сейчас примем проект закона и будем просить парламент его одобрить, он дает возможность 500 тысяч гектар передать в собственность 23 тысячам украинских фермеров, которые работают на этой земле, но в связи с отсутствием справедливости не имели права ею владеть", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя решение.
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