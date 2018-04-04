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Решением ЕЭК с 5 апреля повысится пошлина на украинские ж\д колеса

Колесная пара
15:25 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Страны Евразийского союза завтра повысят пошлину на украинские ж/д колеса.

На территории Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) 5 апреля вступают в силу повышенные антидемпинговые пошлины на железнодорожные колеса из Украины.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сейчас пошлина составляет 4,75%. С 5 апреля она вырастет до 34,22%. Такое решение ЕЭК приняла еще 28 февраля. Но до сих пор не было объявлено о дате повышения пошлины.

Действующая сейчас антидемпинговая пошлина была установлена еще в 2016 г. Но рынок ЕАЭС она не защитила, говорит представитель ЕЭК.

Повторное антидемпинговое расследование установило, что поставки железнодорожных колес с Украины продолжали расти, причем темпами, в 3,4 раза превышающими рост рынка ЕАЭС, продолжает представитель комиссии.

Отметим, что основным производителем железнодорожных колес является трубно-колесная компания "Интерпайп". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Антидемпинговые пошлины, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Железнодорожные колеса из Украины, Украинские ж\д колеса.
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