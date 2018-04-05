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Финляндия разрешила строительство "Северного потока"

Северный Поток
15:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Еще одно, последнее разрешение Газпром ожидает получить от Финляндии в ближайшие недели.

Правительство Финляндии дало разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне, от этой страны необходимо еще одно разрешение. Об этом сообщили в прес-службе российского "Газпрома".

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне", - говорится в сообщении. Указано, что разрешение на участок морского газопровода протяженностью 374 км в финской исключительной экономической зоне вне территориальных вод выдано министерством экономики и занятости Финляндии. Сообщается также, что в Финляндии компании Nord Stream 2 необходимо получить два разрешения на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2".

"Второе разрешение в соответствии с законом о воде ожидается в ближайшие недели... Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании, идут по графику", - добавили в компании. Напомним, в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений.

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Новости Бизнеса, Газопровод, Постройка, Разрешение, Россия, Северный поток, Финляндия.
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