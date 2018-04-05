Алименты на родителей: В Минсоцполитики дали объяснение

Информация в СМИ об обязательной выплате алиментов на пожилых родителей является недостоверной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на министра Андрея Реву.

"Распространяется недостоверная информация, если не принимают во внимание контекст - о чем и как говорилось, и понимает кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность.

Как, например, конституционную. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали "сейчас ты будешь платить деньги своим родителям". Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого. Потому что наши отношения не регулируются деньгами, это дело семьи", - сказал министр. Вместе с тем, Рева отметил, что бывают ситуации, о которых он упоминал в эфире, о зоне АТО.

"Волонтеры собрали немощных, одиноких, стариков, которые там остались одни. Они разговаривали с ними и выяснили, что у них есть родные. И волонтеры к ним звонят, и говорят, ваши родители в такой сложной ситуации, помогите им. А волонтеру, как он рассказал, те дети ответили: "Перезвоните, когда умрут ...", - сказал министр. После этого, по словам министра, последовал вопрос журналиста о том, что необходимо делать в такой ситуации.

"Я напомнил, что есть Конституция, где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей. А если эти дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного Кодекса Украины предусматривает, что эти лица несут уголовную ответственность. Подчеркиваю, по решению суда. Значит ли это, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей? Нет, это полная чушь", - пояснил Рева.

Как сообщалось, ранее министр соцполитики Рева заявлял в эфире одного из телеканалов, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. По мнению министра, у детей перед пожилыми родителями должна быть жесткая ответственность на законодательном уровне.

Он напомнил содержание 51-й статьи Конституции, где написано, что родители обязаны содержать своих неполнолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.