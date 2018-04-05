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Цены в Украине выросли на 2,4% за два месяца

Продукты
19:51 Сегодня Телеграф
epravda.com.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Больше всего подорожали фрукты и овощи - почти на 15% и 12,5% соответственно.

Индекс потребительских цен в Украине в январе-феврале 2018 года составил 2,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В то же время упали цены на сахар, крупы и свинину, в среднем на 3,4%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за первые месяцы 2018 выросли почти на 1% в связи с повышением стоимости содержания домов и придомовых территорий, а также на водоснабжение.

Также Госстат сообщает, что в начале года на 4,5% выросли цены на транспортные услуги, в общем из-за роста стоимости топлива и масел на 6,7%.

По данным НБУ, в феврале 2018 потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

Напомним, 1 марта Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

Повышение учетной ставки стало четвертым подряд и было ответом на отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков.

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Новости Бизнеса, Инфляция, Продукты, Товары, Цены, Экономика.
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