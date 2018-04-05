Печальная статистика: в Украине устарели 95% дорог

В Украине 94% или 160 тыс. км дорог государственного и местного значения эксплуатируется сверх установленных нормативов, а для приведения их в нормативное состояние необходимо проводить ремонт не менее 10-12 тыс. км в год.

Об этом сообщил советник главы "Укравтодора" Александр Кава. "Если мы говорим о сети дорог государственного и местного значения - 170 тыс. км дорог, то 160 тыс. км или 94% дорог эксплуатируется сверх установленных нормативов.

Эти дороги должны были быть капитально отремонтированы или реконструированы 10-40 лет назад. Главная причина, почему этого не делалось, заключается в том, что средств, которые выделялись, было очень мало. Даже в прошлом году, когда было отремонтировано рекордное за последнее 10-летие дорог, было сделано 2,1 тыс. км из 170 км. Поэтому, чтобы дорожную сеть привести в нормативное состояние в обозримом будущем, необходимо капитально ремонтировать, реконструировать и проходить средний ремонт не менее 10-12 тыс. км в год", - сказал он.

Также, Кава отметил, что общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км, из которых только 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность "Укравтодор".

"В Украине общая протяженность дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км. Из них 250 тыс. км - это улично-дорожная сеть в населенных пунктах, за которые отвечают городские и сельские главы. "Укравтодор" к этим сетям не имеет отношения.

Также, есть 120 тыс. км местного значения, которые соединяют между собой села и села с районными центрами. С 1 января 2018 года эти дороги были переданы областным госадминистрациям. Соответственно приоритеты ремонта устанавливаются администрациями, но на первом этапе проходят согласование с "Укравтодором", Мининфраструктуры и бюджетным комитетом Верховной Рады.

Кроме этого, есть 50 тыс. км дорог государственного значения, за которые несет ответственность "Укравтодор", - сказал он.

Как сообщалось, по словам министра инфраструктуры Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 млрд грн. Ранее министр заявлял, что в этом году может быть отремонтировано около 4-5 тыс. км дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 млрд грн. Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начал реализацию программы "500-500-1000", предусматривающей строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1000 пешеходных переходов. По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.