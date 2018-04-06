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На западе Украины могут построить новый аэропорт

Новый аэропорт построят в Хусте или Мукачево.
08:32 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах построить новый аэропорт в Хусте или Мукачево.

В Хусте или Мукачево может быть построен новый аэропорт.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян по итогам поездки в Закарпатскую область, передает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", - заявил министр.

По его словам, воздушная гавань будет готова к приему самолетов и обслуживанию пассажиров до зимней навигации, которая начинается в конце октября.

Министр также рассказал, что посетил потенциальные места где может быть расположен новый аэропорт, назвав Хуст и Мукачево.

Ранее сообщалось, что словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. интересуется вопросом концессии аэропорта Ужгород.

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Новости Бизнеса, Аэропорт, Владимир Омелян, Мукачево, Хуст.
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