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Конец отопительного сезона: сколько газа осталось в хранилищах
Новости Бизнеса: В подземных хранилищах Украины осталось 7,5 млрд куб. м газа.
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 4 апреля уменьшился до 7,500 млрд куб. м, передает ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 42,97 млн куб. м газа.
При этом в данных за 4 апреля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 1,18 млн куб. м, из Венгрии - 4,69 млн куб. м газ, из Польши голубое топливо не поступало.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 24%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
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