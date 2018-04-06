ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ

Рост ВВП Украины в 2018 году ожидается на уровне 3,2% при инфляции (декабрь к декабрю) 9,7%, в следующем году он незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится – до 3,3%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в пятницу.

В сентябре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году – на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году – на 4% при инфляции 5%.

Теперь, по их усредненным оценкам, инфляция в следующем году составит 8%, в 2020-м – 6,8%.

В обновленном консенсус-прогнозе впервые присутствуют показатели для 2021 года: эксперты ожидают ускорения роста ВВП до 4% при снижении инфляции до 6,4%.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, рост экономики Украины в 2017 году ускорился до 2,5% с 2,3% годом ранее при увеличении инфляции до 13,7% с 12,4%.