В Минэнергоугля назвали сроки запуска рынка электроэнергии

Новая модель рынка электроэнергии, которая предусматривает увеличение уровня конкуренции между генерирующими компаниями и поставщиками, заработает с июля 2019 года. Такое мнение во время выступления в парламенте высказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Мы идем в рамках графика, который предусмотрен, и я более чем убежден, что в июле 2019 года закон "О рынке электроэнергии" заработает в полной мере", - сказал министр.

Также Насалик сообщил, что для запуска работы нового рынка уже принято все необходимое вторичное законодательство.