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В Минэнергоугля назвали сроки запуска рынка электроэнергии
Новости Бизнеса: Министр энергетики Игорь Насалик убежден в том, что новый рынок электроэнергии заработает с июля 2019 года.
Новая модель рынка электроэнергии, которая предусматривает увеличение уровня конкуренции между генерирующими компаниями и поставщиками, заработает с июля 2019 года. Такое мнение во время выступления в парламенте высказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Мы идем в рамках графика, который предусмотрен, и я более чем убежден, что в июле 2019 года закон "О рынке электроэнергии" заработает в полной мере", - сказал министр.
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Также Насалик сообщил, что для запуска работы нового рынка уже принято все необходимое вторичное законодательство.
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