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В Минэнергоугля назвали сроки запуска рынка электроэнергии

ЛЭП
11:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр энергетики Игорь Насалик убежден в том, что новый рынок электроэнергии заработает с июля 2019 года.

Новая модель рынка электроэнергии, которая предусматривает увеличение уровня конкуренции между генерирующими компаниями и поставщиками, заработает с июля 2019 года. Такое мнение во время выступления в парламенте высказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Мы идем в рамках графика, который предусмотрен, и я более чем убежден, что в июле 2019 года закон "О рынке электроэнергии" заработает в полной мере", - сказал министр.

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Также Насалик сообщил, что для запуска работы нового рынка уже принято все необходимое вторичное законодательство.

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Новости Бизнеса, Игорь Насалик, Рынок электроэнергии, Уголь, Электроэнергия.
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