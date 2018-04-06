Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер объяснил, как уменьшить госдолг Украины Премьер объяснил, как уменьшить госдолг Украины
Новости: В Кабмине объяснили, почему договор о "дружбе" с РФ не расторгнут В Кабмине объяснили, почему договор о "дружбе" с РФ не расторгнут
Новости: Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России
Новости: Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника
X

Премьер объяснил, как уменьшить госдолг Украины

Владимир Гройсман
12:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государственный долг Украины можно уменьшить наполнением госбюджета через создание национального продукта.

Госдолг относительно ВВП можно будет уменьшить при условиях стремительного роста экономики и наполнения бюджета.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина должна стать экономически сильным и независимым государством. Для этого мы должны открыть возможности для инвестиций в национальную экономику, изменить систему украинской промышленности, сделать так, чтобы в Украине создавался национальный продукт, конкурентный в мире", - отметил Гройсман.

Для этого, по его словам, необходимо принять ряд парламентских и правительственных инициатив, которые позволят привлечь инвестиции.

ВВП Украины замедлит рост в прогнозах МЭРТ

"Мы только в марте отдали 1,4 млрд долл. Это для нас является чрезвычайной (долговой – ред.) нагрузкой. Мы должны обеспечить макроэкономическую стабильность, мы должны перейти к росту экономики", - добавил Гройсман.

Он отметил, что долговая нагрузка уменьшится при условиях стремительного роста экономики и наполнения бюджета.

"Это наша общая ответственность", - добавил Гройсман.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает сокращения государственного долга в 2018 году и прогнозирует его на уровне 70% от валового внутреннего продукта.

При этом Министерство финансов сообщало о своих ожиданиях уровня этого показателя - к 82,4% от ВВП. Так, по данным Минфина, прогнозируемый максимальный размер гарантированного государством долга до конца текущего года будет составлять около 747,6 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем запланированные показатели 2017 года. В целом до конца 2018 года, по прогнозам Минфина, госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

Вместе с тем Министерство финансов планирует до 2020 года уменьшить государственный долг до уровня 60% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бюджет, Владимир Гройсман, Госдолг, Кабмин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Алименты на родителей: В Минсоцполитики дали объяснение Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку В мире дорожает продовольствие

Последние новости

В пасхальную ночь порядок будут охранять более 20 тысяч правоохранителей Финал Лиги чемпионов ФИБА состоится в Афинах Милые поделки на Пасху своими руками (Фото)
Сегодня читают
01 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
02 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
03 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
04 Похудение без диет: названы главные советы
05 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
Новости сегодня
12:40 Нурмагомедов в октагоне: лучшие моменты боев Хабиба (Видео)
12:34 В Киеве горела деревянная церковь
12:28 Приговор Агееву о 10 годах тюрьмы вступил в силу
12:26 Интер отказался подписывать игрока "Шахтера"
12:24 Позитивное настроение: правила писаны не для них
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на пасхальные выходные: в Украине будет солнечно и тепло Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
Новости: На западе Украины могут построить новый аэропорт На западе Украины могут построить новый аэропорт
Новости: Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов
Новости: Страстная пятница 2018: традиции и запреты праздника Страстная пятница 2018: традиции и запреты праздника
Добавить комментарий
0