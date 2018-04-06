Премьер объяснил, как уменьшить госдолг Украины

Госдолг относительно ВВП можно будет уменьшить при условиях стремительного роста экономики и наполнения бюджета.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина должна стать экономически сильным и независимым государством. Для этого мы должны открыть возможности для инвестиций в национальную экономику, изменить систему украинской промышленности, сделать так, чтобы в Украине создавался национальный продукт, конкурентный в мире", - отметил Гройсман.

Для этого, по его словам, необходимо принять ряд парламентских и правительственных инициатив, которые позволят привлечь инвестиции.

"Мы только в марте отдали 1,4 млрд долл. Это для нас является чрезвычайной (долговой – ред.) нагрузкой. Мы должны обеспечить макроэкономическую стабильность, мы должны перейти к росту экономики", - добавил Гройсман.

Он отметил, что долговая нагрузка уменьшится при условиях стремительного роста экономики и наполнения бюджета.

"Это наша общая ответственность", - добавил Гройсман.

Как сообщалось, Национальный банк ожидает сокращения государственного долга в 2018 году и прогнозирует его на уровне 70% от валового внутреннего продукта.

При этом Министерство финансов сообщало о своих ожиданиях уровня этого показателя - к 82,4% от ВВП. Так, по данным Минфина, прогнозируемый максимальный размер гарантированного государством долга до конца текущего года будет составлять около 747,6 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем запланированные показатели 2017 года. В целом до конца 2018 года, по прогнозам Минфина, госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

Вместе с тем Министерство финансов планирует до 2020 года уменьшить государственный долг до уровня 60% ВВП.