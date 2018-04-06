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Украинская металлургия поставила антирекорд

Металлургия
14:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В 2017 году из-за недостатка сырьевых ресурсов металлургическая промышленность Украины произвела самое низкое количество стали за 26 лет.

В прошлом году украинские металлурги произвели рекордно низкое количество стали за годы независимости. Одной из причин является недостаток важных сырьевых ресурсов. В частности, существует угроза закрытия импорта серной кислоты, что может создать монополию на этот вид сырья, передает 112.ua. Межведомственная комиссия по торговле должна принять соответствующее решение в конце апреля. А вот вопрос функционирования рынка металлолома уже сейчас решается в Верховной Раде. Зарегистрированный законопроект предусматривает продление действия повышенной пошлины на экспорт. 

Украина испытывала острый дефицит металлолома, для его преодоления в Украине была введена пошлины на вывоз этого стратегического сырья за рубеж. Нехватка металлолома приводила к недозагруженности и даже остановкам украинских металлургических предприятий, которые работают на экспорт и приносят в страну валютную выручку.

"Когда металлургические заводы на миллиарды долларов продают продукцию за границу, то это не только миллионы людей получают заработную плату - это значит, что гривна стабильная и цены не растут", заявил Виктор Галасюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства. Проблемы сырья по оценкам металлургов, являются критическими и имеют большое влияние на дальнейшее развитие отрасли и в целом украинской экономики.

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Новости Бизнеса, Металлолом, Металлургия, Промышленность, Ресурсы, Украина, Упадок.
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