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В Украине начался посев ранних зерновых

Посевная
14:53 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: К 6 апреля засеяно 138 тыс. га в 13 областях Украины, что составляет 6% от запланированной площади.

По состоянию на 6 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур проводится в 13 областях Украины и уже засеяно 138 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Так, этот показатель составляет 6% от запланированных под эти культуры 2,38 млн га. В разрезе культур посеяно: ярового ячменя - 82 тыс. га (5% к прогнозу) овса - 3 тыс. га (1%); пшеницы - 2 тыс. га (1%); гороха - 51 тыс. га (12%). Продолжается работа по подкормке озимых культур на зерно - питательные вещества внесены на площади 4,5 млн га, что составляет 62% к прогнозу. Кроме того озимый рапс подпитан на 776 тыс. га (77%).

В Хмельницкой области завершено подкормка озимых зерновых на площади 229,7 тыс. га или 100% к прогнозу. Наибольшие площади подпитаны в Одесской - 739,2 тыс. га (95% к прогнозу), Запорожской - 493,7 тыс. га (73%), Херсонской - 485,8 тыс. га (92%) и Николаевской - 430, 9 тыс. га (69%) областях. Обследование посевов озимых зерновых культур под урожай 2018 показывает, что с посеянных 7,3 млн га всходы получены на 99,7% площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находится почти 6,4 млн га (89%), в слабом и прореженном состоянии - 816,5 тыс. га (11%).

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Новости Бизнеса, Зерновые, Минагрополитики, Площадь, Посевная, Украина.
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