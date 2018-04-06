ЕС поддерживает правительство Украины в реформе энергорынка

Европейский Союз поддерживает позицию правительства в реформировании газового рынка, рынка электроэнергии, внедрение прозрачности и независимости в работе их регуляторов.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на встречу премьер-министра Владимира Гройсмана с генеральным директором Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Домиником Ристори.

"У нас интенсивный диалог. Сотрудничество Украины с ЕС в сфере энергетики сильнейшее за все времена. Мы готовы усиливать свою поддержку - в том числе путем привлечения ресурсов различных международных структур", - отметил Ристори.

Он сообщил, что ЕС сегодня обсуждает ряд директив по энергетическим вопросам, прежде всего в контексте выполнения решений Арбитражной палаты Стокгольма, использование альтернативных маршрутов поставки газа в Украину, а также сохранение транзита газа через территорию Украины.

"Этот транзит важный для нас - учитывая поставки ресурса, для вас - учитывая доходы от транзита. Но что касается Стокгольма, мы ожидаем выполнения Россией судебного решения. И мы рассчитываем на выполнение существующих газовых соглашений", - сказал представитель Еврокомиссии.

В свою очередь премьер-министр Гройсман отметил, что энергетическая безопасность имеет для правительства большое значение.

"Мы должны обеспечить прозрачность и эффективность энергосектора. Здесь наши позиции совпадают. Нам надо идти дальше, вести реформы. И понимание направления и пути изменений у нас также должно быть общим", - сказал Гройсман.

Глава правительства заверил коллег в том, что Украина была и остается надежным партнером.

"Мы будем выполнять все свои обязательства по всем параметрам, о которых договорились", - сказал Гройсман.

В ходе встречи стороны коснулись вопросов модернизации ГТС, обсудили план реформ правительства, перспективы формирования в Украине антикоррупционного суда, а также видение формирования прозрачного рынка газа.