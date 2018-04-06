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ЕС поддерживает правительство Украины в реформе энергорынка

ЛЭП
16:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: ЕС поддерживает позицию правительства Украины в реформе энергорынка и внедрении независимости регулятора.

Европейский Союз поддерживает позицию правительства в реформировании газового рынка, рынка электроэнергии, внедрение прозрачности и независимости в работе их регуляторов.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на встречу премьер-министра Владимира Гройсмана с генеральным директором Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Домиником Ристори.

Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа
Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа Читать полностью

"У нас интенсивный диалог. Сотрудничество Украины с ЕС в сфере энергетики сильнейшее за все времена. Мы готовы усиливать свою поддержку - в том числе путем привлечения ресурсов различных международных структур", - отметил Ристори.

Он сообщил, что ЕС сегодня обсуждает ряд директив по энергетическим вопросам, прежде всего в контексте выполнения решений Арбитражной палаты Стокгольма, использование альтернативных маршрутов поставки газа в Украину, а также сохранение транзита газа через территорию Украины.

"Этот транзит важный для нас - учитывая поставки ресурса, для вас - учитывая доходы от транзита. Но что касается Стокгольма, мы ожидаем выполнения Россией судебного решения. И мы рассчитываем на выполнение существующих газовых соглашений", - сказал представитель Еврокомиссии.

В свою очередь премьер-министр Гройсман отметил, что энергетическая безопасность имеет для правительства большое значение.

"Мы должны обеспечить прозрачность и эффективность энергосектора. Здесь наши позиции совпадают. Нам надо идти дальше, вести реформы. И понимание направления и пути изменений у нас также должно быть общим", - сказал Гройсман.

Глава правительства заверил коллег в том, что Украина была и остается надежным партнером.

"Мы будем выполнять все свои обязательства по всем параметрам, о которых договорились", - сказал Гройсман.

В ходе встречи стороны коснулись вопросов модернизации ГТС, обсудили план реформ правительства, перспективы формирования в Украине антикоррупционного суда, а также видение формирования прозрачного рынка газа.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, ЕС, Правительство Украины, Энергетика, Энергетический рынок.
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