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Китай хочет объединиться с ЕС против США

ВТО
19:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Китай обратился в ВТО с жалобой на нарушение США правил торговой организации.

Китай ищет поддержки Евросоюза в борьбе с протекционизмом США в условиях нарастающей экономической напряженности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу китайской миссии в ЕС Чжан Миня. Согласно его заявлению, Пекин и Брюссель должны работать сообща, чтобы вместе отстаивать мировой торговый порядок и сопротивляться проводимой Вашингтоном политике протекционизма. Недавние действия США "полностью противоречат основополагающим принципам и ценностям Всемирной торговой организации (ВТО)", подчеркнул Чжан Мин.

КНР подала официальное заявление в ВТО из-за намерения американской стороны ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт китайских товаров. Пекин утверждает, что Соединенные Штаты пренебрегли принципами ВТО и нарушили собственные обязательства перед организацией. Китайская сторона при этом не осталась в долгу и обнародовала список из 106 наименований американской продукции, на которые также будут введены 25-процентные пошлины. Это возмутило Вашингтон, и 5 апреля Дональд Трамп заявил, что готов повысить пошлины с 50 до 100 миллиардов долларов. Пекин, однако, пригрозил новыми контрмерами и заявил, что "пойдет до конца" в защите своих интересов. Торговую войну между странами уже называют "самой большой угрозой для мировой экономики".

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Новости Бизнеса, ВТО, Европа, Китай, США, Торговля.
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