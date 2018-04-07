Украина получила из США зараженную кукурузу

В грузах кукурузы для попкорна, импортируемых из США, обнаружили карантинное заболевание, которое отсутствует в Украине. Об этом сообщает Госпотребслужба.

"3 апреля 2018 года при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в МРП "Каменский" Днепропетровской области в грузах кукурузы (для попкорна) общим весом 41,7312 тонн происхождением из США было обнаружено карантинное заболевание, которое отсутствует на территории Украины, – диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton) ", – говорится в сообщении. Сейчас зараженный груз направили на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора. Кроме того, в США, как в страну-экспортера, отправят нотификацию о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.