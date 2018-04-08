Представитель Еврокомиссии озвучил позицию в отношении Nord Stream-2

Генеральный директор Генерального Директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Доминик Ристори заявил о поддержке позиции Украины относительно российского газопровода Nord Stream-2.

Об этом он сказал во время брифинга по результатам встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом, сообщает Правительственный портал.

"Ристори заверил, что поддерживает позицию Украины относительно российского газопровода в обход Украины Nord Stream-2", - говорится в сообщении.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream-2 не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Он не будет поддержан финансово со стороны ЕС», - отметил Ристори.

Во время встречи с украинским министром представители Еврокомиссии также обсудили состояние реформирования энергетической отрасли, принятие Годового рабочего плана на 2018 год, реализацию Меморандума о взаимопонимании 2016 года, вопросы энергоэффективности, сохранения климата и развития возобновляемой энергетики.

Министр поблагодарил европейских коллег за последовательную поддержку реформ в Украине и подчеркнул особую важность расширения существующего стратегического партнерства в сфере энергетики с ЕС.

Глава Директората Еврокомиссии в свою очередь отметил значительный прогресс в продвижении реформ и пообещал дальнейшую поддержку.

"Мы продолжим поддерживать Украину в реформировании газовой и электроэнергетической сфер, наращивании потенциала независимого регулятора и в движении Украины относительно анбандлинга. Это однозначно позволит привлечь инвесторов и построить партнерские отношения с компаниями в Европе», - отметил Ристори.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в направлении реализации совместных проектов в энергетической сфере.