Зубко назвал области-лидеры по темпам прироста поступлений в бюджеты

По итогам первого квартала 2018 года самые высокие темпы прироста поступлений в общий фонд местных бюджетов демонстрируют Полтавская, Сумская и Волынская области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«В течение января-марта 2018 г. в общий фонд местных бюджетов поступило 51,6 млрд грн, что составляет 24,8% от годовых плановых назначений, утвержденных местными советами. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 24%, или 10 млрд грн. При этом в 13 областях обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине (самые высокие темпы – в Полтавской, Сумской, Волынской областях)», – написал Зубко.

Он добавил, что наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц (28,4%, или 6,5 млрд грн) и единому налогу (29,4%, или 1,6 млрд грн).