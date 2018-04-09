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Зубко назвал области-лидеры по темпам прироста поступлений в бюджеты

Геннадий Зубко
06:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По данным Кабинета министров, в 2017 году доходы местных бюджетов выросли до 192 млрд грн, что на 31%, или 45,3 млрд грн больше по сравнению с 2016 годом.

По итогам первого квартала 2018 года самые высокие темпы прироста поступлений в общий фонд местных бюджетов демонстрируют Полтавская, Сумская и Волынская области.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«В течение января-марта 2018 г. в общий фонд местных бюджетов поступило 51,6 млрд грн, что составляет 24,8% от годовых плановых назначений, утвержденных местными советами. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 24%, или 10 млрд грн. При этом в 13 областях обеспечен темп прироста поступлений выше среднего по Украине (самые высокие темпы – в Полтавской, Сумской, Волынской областях)», – написал Зубко.

Он добавил, что наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц (28,4%, или 6,5 млрд грн) и единому налогу (29,4%, или 1,6 млрд грн).

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Новости Бизнеса, Бюджет, Геннадий Зубко, Украина.
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