Порошенко раскритиковал "Северный поток-2" и предложил Германии ГТС Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом Порошенко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля.

Порошенко назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия".

"Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - цитирует издание слова украинского президента.

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", уверен Порошенко. "Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН. Порошенко считает "важным символом" упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).