Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле Порошенко проводит переговоры с главой МИД Турции в Стамбуле
Новости: "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу "Доступные лекарства": Гройсман хочет расширить программу
Новости: Хацкевич - о возможном переходе Мораеса в "Шахтер" Хацкевич - о возможном переходе Мораеса в "Шахтер"
Новости: Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами
X

Порошенко раскритиковал "Северный поток-2" и предложил Германии ГТС Украины

"Северный поток-2"
13:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2"

Президент Украины Петр Порошенко назвал проект газопровода "Северный поток-2" экономически неоправданным и заявил, что транзит через Украину был бы гораздо выгоднее.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом Порошенко заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля.

Порошенко назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия".

"Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", - цитирует издание слова украинского президента.

Он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "может быть легко и выгодно модернизирован", уверен Порошенко. "Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН. Порошенко считает "важным символом" упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Альтернатива "Северному потоку 2", Газопровод, Германия, Петр Порошенко, Северный поток-2, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

ЕС поддерживает правительство Украины в реформе энергорынка МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года Минимальная зарплата в Украине: МЭРТ дало прогноз роста

Последние новости

Казахстан направит миротворцев в Ливан Швеция выиграла чемпионат мира по керлингу Яркие кадры повседневной жизни на Гаити (Фото)
Сегодня читают
01 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
02 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
05 Ученые сделали снимок ледяного Байкала с помощью спутника
Новости сегодня
13:52 Экс-тренер сборной Англии объявил о завершении тренерской карьеры
13:46 Сын Таисии Повалий забыл слова во время выступления на "Голосе страны" (Видео)
13:34 Бывшая толстушка показала свое тело после похудения на 50 кг (Фото)
13:29 Неймар и Месси нарядились в странные костюмы, анонсировав "большие события"
13:26 Поклонники раскритиковали морщины Веры Брежневой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло Погода на 10 апреля: в Украине будет тепло
Новости: Партия Орбана будет контролировать 133 мандата Партия Орбана будет контролировать 133 мандата
Новости: СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации Лидер КНДР готов обсуждать проблему денуклеаризации
Новости: Маникюр 2018: идеи для тех, кому хочется чего-нибудь новенького (Фото) Маникюр 2018: идеи для тех, кому хочется чего-нибудь новенького (Фото)
Добавить комментарий
0