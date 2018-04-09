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МИД КНР: Переговоры с США невозможны

США и Китай
14:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Представители Китая и США до сих пор не провели никаких переговоров, касающихся введения пошлин.

Китай заявил, что в нынешних условиях торговые переговоры со США "невозможны" после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что он не видит путей завершения спора.

"К этому времени китайские и американские чиновники не провели никаких переговоров относительно торгового спора", - заявил министр иностранных дел Гин Шуан, пишет "Радио свобода". "При нынешних условиях обе стороны не могут провести любые переговоры по этому вопросу", – добавил он. 

2 апреля Китай ввел новые тарифы на 128 единиц американской продукции на сумму три миллиарда долларов в ответ на пошлины США. Министерство финансов Китая сообщило, что среди продуктов, которых касаются новые пошлины – замороженная свинина, некоторые фрукты и вино. Президент США Дональд Трамп 22 марта объявил о новых тарифах на алюминий и сталь, что также вызвало возмущение у многих союзников США. Однако позже Д. Трамп временно приостановил введение новых тарифов для Европейского союза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Белый Дом заявил, что тарифы необходимы для сокращения больших торговых дефицитов, которые Соединенные Штаты имеют с торговыми партнерами, особенно с Китаем.

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Новости Бизнеса, Китай, Переговоры, Пошлины, США, Торговля.
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