МИД КНР: Переговоры с США невозможны

Китай заявил, что в нынешних условиях торговые переговоры со США "невозможны" после того, как американский президент Дональд Трамп заявил, что он не видит путей завершения спора.

"К этому времени китайские и американские чиновники не провели никаких переговоров относительно торгового спора", - заявил министр иностранных дел Гин Шуан, пишет "Радио свобода". "При нынешних условиях обе стороны не могут провести любые переговоры по этому вопросу", – добавил он.

2 апреля Китай ввел новые тарифы на 128 единиц американской продукции на сумму три миллиарда долларов в ответ на пошлины США. Министерство финансов Китая сообщило, что среди продуктов, которых касаются новые пошлины – замороженная свинина, некоторые фрукты и вино. Президент США Дональд Трамп 22 марта объявил о новых тарифах на алюминий и сталь, что также вызвало возмущение у многих союзников США. Однако позже Д. Трамп временно приостановил введение новых тарифов для Европейского союза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Белый Дом заявил, что тарифы необходимы для сокращения больших торговых дефицитов, которые Соединенные Штаты имеют с торговыми партнерами, особенно с Китаем.