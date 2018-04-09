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Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс

Ремонт дороги
15:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По словам министра, текущий ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп уже проводится, но капитальный ремонт начнут позже.

В этом году планируется начать капитальный ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, сейчас идет ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп, который должны завершить в начале мая.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проезд», - отметил министр. При этом чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте. "Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил В. Омелян. Он утверждает, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до её вступления в ЕС. После этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, однако это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов, считает В. Омелян, называя цифру в 10 млн евро за один километр автобана. По словам министра, за последние 2 года в Украине удалось отремонтировать 3 тыс. км дорог, а в этом году планируется отремонтировать более 4 тыс. км автодорог.

В марте руководитель "Укравтодора" Славомир Новак сообщил, что на дороги государственного значения в течение пяти лет из всех источников планируется направить около 300 млрд грн. В эфире "Радио Свобода" советник главы "Укравтодора" Александр Кава сообщил, что за прошлый, 2017 год, были отремонтированы 2100 километров дорог из общей сети в 170 тысяч километров. По его словам, на капитальный ремонт украинских дорог нужно как минимум 2 триллиона гривен.

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Новости Бизнеса, Автобаны, Владимир Омелян, Дороги, Ремонт, Финансирование.
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