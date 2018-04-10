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В Украине в марте ускорилась инфляция

Супермаркет
18:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2%.

Рост потребительских цен в Украине в марте 2018 года составил 1,1% по сравнению 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

По данным ведомства, в годовом измерении (март-2018 к марту-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,2% с 14% по итогам февраля и 14,1% – по итогам января.

Базовая инфляция в марте-2018 ускорилась до 1,4% с 0,6% в феврале и 0,7% – в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 9,4% с 9,6% по итогам февраля и 9,7% – по итогам января.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 3,5%, а базовая инфляция составила 2,7%.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 апреля 2018 года

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 7,3% с 6,0%, а Кабинет министров затем также ухудшил его с 7% до 9%.

Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

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Новости Бизнеса, Базовая инфляция, Госстат, Инфляция, Рост цен.
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