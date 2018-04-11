Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Авиакомпании предупредили о возможном ракетном ударе по Сирии Авиакомпании предупредили о возможном ракетном ударе по Сирии
Новости: Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году
Новости: "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча "Рома" - "Барселона" 3:0: видео голов и обзор матча
Новости: Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи Посетители "Всемирного научного фестиваля" увидели рождение черепахи
X

Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году

Ремонт дороги
08:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В этом году на ремонт дорог правительство выделило беспрецедентную сумму – 47 миллиардов гривень.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что дороги в Украине уже в текущем году должны стать и лучше, и безопаснее.

Об этом Премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

"Украинцы уже в этом году должны почувствовать, что дороги становятся не только лучше, но и безопаснее. Об этом говорили сегодня во время первого заседания Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения. Мы создали его в феврале и сейчас ставим задачу представить на рассмотрение правительства комплексную государственную программу, которая будет базироваться на главной идее, – уменьшение травматизма на дорогах", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что такое внимание проблеме оказывается ввиду того, что "Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю травматизма на дорогах. Ежегодно мы теряем в ДТП более 3,5 тыс. человек, а травмируются – в 10 раз больше".

"В этом году мы выделяем на строительство дорог 47 млрд грн. И не случайно почти 2,6 млрд грн – непосредственно на меры по безопасности движения. В анонсированной программе будут указаны требования к скоростному режиму, к инструментам фиксации нарушения правил безопасности движения и полномочий патрульных. Также пропишем соблюдение новых норм строительства дорог по программе "500-500-1000", которая предусматривает строительство развязок, островков безопасности и пешеходных переходов", - проинформировал Премьер-министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, Ремонт дороги, Строительство дорог.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Порошенко напомнил о подъеме Украины в рейтинге Doing Business Коболев: "Северный Поток-2" расколет ЕС Омелян: В этом году начнем капитальный ремонт автотрасс

Последние новости

В Израиле инициировали расследование против Apple Знаменательные события в истории: 11 апреля 2018 года Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2018: все знаки зодиака
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)
Новости сегодня
08:22 Красников получил должность вице-президента "Динамо"
08:16 Волейбол. "Белогорье" стал обладателем мужского Кубка ЕКВ
08:08 Ученые обнаружили пластик внутри мертвого кашалота
08:04 Смех до слез: эти люди забили на мнение окружающих и чувство стыда
08:02 "Мы хотим в финал": Ди Франческо - о сумасшедшем матче против "Барселоны"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии Совбез ООН не поддержал вариант резолюции РФ по Сирии
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем Рецепт дня: зеленый борщ со щавелем
Добавить комментарий
0