Украинцам обещают ощутимые изменения на дорогах уже в этом году

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что дороги в Украине уже в текущем году должны стать и лучше, и безопаснее.

Об этом Премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

"Украинцы уже в этом году должны почувствовать, что дороги становятся не только лучше, но и безопаснее. Об этом говорили сегодня во время первого заседания Координационного совета по вопросам безопасности дорожного движения. Мы создали его в феврале и сейчас ставим задачу представить на рассмотрение правительства комплексную государственную программу, которая будет базироваться на главной идее, – уменьшение травматизма на дорогах", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что такое внимание проблеме оказывается ввиду того, что "Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю травматизма на дорогах. Ежегодно мы теряем в ДТП более 3,5 тыс. человек, а травмируются – в 10 раз больше".

"В этом году мы выделяем на строительство дорог 47 млрд грн. И не случайно почти 2,6 млрд грн – непосредственно на меры по безопасности движения. В анонсированной программе будут указаны требования к скоростному режиму, к инструментам фиксации нарушения правил безопасности движения и полномочий патрульных. Также пропишем соблюдение новых норм строительства дорог по программе "500-500-1000", которая предусматривает строительство развязок, островков безопасности и пешеходных переходов", - проинформировал Премьер-министр.