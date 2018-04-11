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В Украине снова все подорожало: на что цены повысились больше всего

Рынок
11:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Цены на потребительском рынке в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%, с начала года - на 3,5

Госстат подсчитал, на сколько выросли потребительские цены.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в марте 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составляла 1,1%, с начала года - 3,5%. Базовая инфляция в марте 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем составляла 1,4%, с начала года - 2,7%", - говорится в экспресс-выпуске.

Как свидетельствуют данные Госстата, на потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 5,0% и 3,0%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневые крупы, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. табачные изделия - на 1,7%, алкогольные напитки - на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел в основном за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,6%, платы за аренду жилья - на 1,2%, водоснабжение - на 0,7%, канализацию - на 0,5%.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей - на 1,9%. Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.

Как сообщалось, согласно данным Госстата, цены на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с январем выросли на 0,9%, с начала года - на 2,4%.

В Госстате отмечают, что данные охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Новости Бизнеса, ВВП, Госстат, Инфляция, Потребительские цены, Экономика Украины.
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