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В ГФС рассказали о налоговых преступлениях в агросфере

ГФС Украины
06:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГФС

Новости Бизнеса: Лидером по уклонению от уплаты налогов является сфера обращения сельскохозяйственной продукции.

Такие выводы сделала ГФС по итогам внеплановых проверок предпринимателей в прошлом году, передает  "Вестник ГФС".

Отмечается, что в прошлом году подразделениями аудита ГФС было проведено 16,6 тыс. внеплановых проверок по отдельным наибольшим рискам уклонения от налогообложения. Во время проверок аудиторы акцентировали внимание на схемах движения НДС.

В ходе этих проверок было отработано 6,2 тыс. выгодоприобретателей, 14,8 млрд грн схемного НДС, в том числе 2,6 млрд грн НДС от рискованных импортеров.

"По результатам проведенных мероприятий доначислено 16,2 млрд грн, из которых согласовано 8,1 млрд грн, из которых 1,3 млрд уже уплачено", - подчеркнули в ГФС.

Во время внеплановых проверок аудиторы выявили типичные нарушения, в частности:

- нереальные операции по приобретению товаров/услуг, которые не производились/предоставлялись в объеме, указанном в первичных документах, и/или невозможность их реальной поставки в связи с отсутствием у поставщика ресурсов, необходимых для производства, хранения и транспортировки товаров;

- отсутствие первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности и документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

"Значительное количество схем уклонения от налогообложения обнаружено в наиболее рискованной сфере деятельности — обращении сельскохозяйственной продукции", - резюмировали в ГФС.

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Новости Бизнеса, Агросфера, ГФС, Налоги, Сфера обращения сельскохозяйственной продукции.
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