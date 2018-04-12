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Повышение минималки: НБУ дали прогноз по инфляции
16:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Повышение минимальной зарплаты добавит полпроцента к инфляции.

В Национальном банке считают, что увеличение минимальной заработной платы до 4200 грн с третьего квартала 2018 года, может прибавить к инфляции еще около 0,5%.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Относительно повышения минимальной заработной платы до 4200, то, по нашей информации, этот вопрос обсуждается в правительстве. Результат этой дискуссии нам пока не известен, но по нашей оценке - повышение минимальной заработной платы с 1 июля прибавит примерно 0,5% к инфляции", - сказал Сологуб.

Нацбанк дал прогнозы по инфляции на 2 года

Как сообщалось, Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" от 07.12.2017 г. № 2246-VIII установлена минимальная зарплата в месячном размере с 1 января - 3723 грн. К тому же правительству поручено на основе мониторинга исполнения Госбюджета Украины по итогам I квартала 2018 года рассмотреть вопрос относительно возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 грн в месяц.

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Новости Бизнеса, ВВП, Инфляции, Минималка, НБУ.
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