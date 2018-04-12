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НБУ назвал новые сроки получения очередного транша МВФ

МВФ
17:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Нацбанк прогнозирует получение очередного транша МВФ в начале третьего квартала.

Национальный банк Украины прогнозирует получение очередного транша кредита от Международного валютного фонда в начале третьего квартала текущего года.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«Это будет, возможно, в третьем квартале, в начале третьего квартала», - сказал Сологуб.

По его словам, в НБУ считают, что Украина выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра программы.

Также Сологуб сообщил, что вопросов к НБУ у Фонда нет, в частности, предусмотренный программой показатель уровня чистых резервов выполняется.

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Справка. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

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Новости Бизнеса, Кредит, МВФ, НБУ, Транш МВФ.
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