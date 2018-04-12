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Дания о "Северном потоке-2": украинский вопрос имеет решающее значение

Северный поток-2
22:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Дания хочет связать строительство ”Северного потока-2” с сохранением роли Украины как транзитной страны.

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявляет, что хочет связать строительство газопровода ”Северный поток-2” с сохранением роли Украины как транзитной страны.

Как сообщает Reuters, об этом Расмуссен заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

”Украинский вопрос имеет решающее значение в этом контексте”, - сказал Расмуссен.

При этом отмечается, что лидеры Дании и Германии требуют от России гарантий, что Украина из-за ”Северногопотока-2” не утратит важную роль страны-транзитера газа и потеряет средства за транзит.

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Расмуссен отметил, что правительство Дании еще не принимало решение о предоставлении разрешения на строительство газопровода в датской морской зоне в Балтийском море.

По словам премьера, законодательство требует, чтобы правительство ”также рассмотрело геополитические условия”. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел.

Вместе с тем глава датского правительства подчеркнул, что понятно, что ”Северный поток-2” - это не только коммерческий проект, но также и политический.

Расмуссен напомнил, что ранее Меркель также отметила это.

Как сообщалось, 10 апреля во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" не должна лишить Украину статуса транзитера российского газа в Европу.

По словам канцлера, строительство "Северного потока-2" невозможно без анализа последствий его реализации на транзит газа через Украину. Меркель подчеркнула, что необходимо учитывать предостережения Украины и найти компромиссное решение.

Сегодня, 12 апреля, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отметила, что еще есть шансы остановить строительство ”Северного потока-2”, если Дания не предоставит соответствующие разрешения и США введут санкции против компаний, осуществляющих строительство.

Проектом "Северный поток" предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

В сентябре 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2", который дополнят уже работающие две нитки "Северного потока-1".

В апреле 2017 года "Газпром" и его европейские партнеры заключили соглашение о финансировании "Северного потока-2".

В конце марта - начале апреля 2018 году компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии. При этом Швеция и Дания, через территорию которых газопровод также должен проходить, соответствующие разрешения еще не предоставили.

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Новости Бизнеса, Газ, Дания, Северный поток-2, Транзит газа.
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