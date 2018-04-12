Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов

Президент Украины Петр Порошенко и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль Сиси в ходе телефонного разговора обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

"Президент Египта отметил дружеские отношения между народами двух стран и подчеркнул готовность египетской стороны к расширению торгово-экономического сотрудничества с нашим государством. Речь шла о реализации конкретных двусторонних экономических проектов", - сообщают в пресс-службе Администрации президента.

Глава государства поздравил Абделя Фаттаха Аль Сиси с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся в марте 2018 года.

Также П.Порошенко отметил необходимость активизации двустороннего диалога на всех уровнях.

"Отдельно обсуждались перспективы проведения в нынешнем году очередного заседания Межправительственной Совместной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом", - говорится в сообщении.

Президент Украины пригласил А.Сиси посетить Украину с визитом.