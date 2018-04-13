НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным

Украине критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает Экономическая правда.

"Для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал замглавы НБУ.

По его словам, отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей для привлечения необходимого финансирования накануне пиковых выплат по госдолгу в 2018-2020 годах.

Также Сологуб назвал основным риском для реализации макроэкономического прогноза НБУ отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.