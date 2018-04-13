Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии Трамп и Мэй пришли к соглашению по Сирии
Новости: НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным
Новости: Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN
Новости: Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые Факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые
X

НБУ: продолжение сотрудничества с МВФ является критически важным

Дмитрий Сологуб
04:44 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, заявил Дмитрий Сологуб.

Украине критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает Экономическая правда.

"Для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важно безотлагательно активизировать усилия для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал замглавы НБУ.

По его словам, отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей для привлечения необходимого финансирования накануне пиковых выплат по госдолгу в 2018-2020 годах.

Также Сологуб назвал основным риском для реализации макроэкономического прогноза НБУ отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Дмитрий Сологуб, МВФ, НБУ, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В ГФС рассказали о налоговых преступлениях в агросфере Украина сократила импорт газа на 57% Украина получила из РФ 80% импорта антрацита

Последние новости

Певица Джамала показала новую прическу Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы Skoda представит доступный кроссовер
Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как часто можно принимать душ
02 НАПК внесло предписание Авакову
03 Медики рассказали, как быстрее остановить икоту
04 Домингес: Роналду рукоплескали в Турине, а он снял майку после липового пенальти
05 Эксперты подсказали легкое упражнение, которое сделает живот плоским за 2 недели
Новости сегодня
06:00 Болгария отказала США в экстрадиции четырех своих граждан
05:47 Топ-10 продуктов для здоровой и сияющей кожи
05:37 Хлои Кардашьян впервые стала мамой
05:17 Как при динозаврах: жизнь первобытного племени в Непале (Фото)
04:58 Европарламент может ввести санкции против Венгрии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Литва обсудили вопросы сотрудничества в сфере киберзащиты Украина и Литва обсудили вопросы киберзащиты
Новости: Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
Новости: Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов Президенты Украины и Египта обсудили реализацию двусторонних экономических проектов
Новости: Самые знаменитые блондинки, которым удалось завоевать славу секс-символов (Фото) Самые знаменитые блондинки, которым удалось завоевать славу секс-символов (Фото)
Добавить комментарий
0