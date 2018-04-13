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В Молдове предложили пути раздела с Украиной Днестровской ГЭС-2

Днестровская ГЭС
15:45 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер Молдовы Павел Филип выдвинул условия для раздела с Украиной Днестровской ГЭС-2.

Украина и Молдова близки к урегулированию вопроса демаркации участка границы, который проходит по плотине Днестровской ГЭС-2.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип в интервью.

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"Надо признаться, это один из самых сложных вопросов. Эта ГЭС - единственный участок и нашей, и украинской границы, где еще не проведена демаркация. Есть разные подходы, как ее проводить, но решать этот вопрос нужно комплексно. Очень многое зависит и от взаимного признания собственности, и самый важный вопрос - как будет функционировать этот гидроузел. Ведь речь идет об экосистеме Днестра", - сказал Филип.

Он отметил, что между сторонами есть разногласия в том, какое сооружение брать для определения границы: только непосредственно плотину или также и здания, которые нужно рассматривать в комплексе с ней.

"Молдова предлагает признать 25 объектов на территории Украины, а Украина хочет признать собственность в отношении гидроузла. Мы еще не согласовали это окончательно", - сказал он.

Филип отметил, что поскольку все турбины установлены в Украине, то энергию получает украинская сторона.

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Новости Бизнеса, Граница Украины и Молдовы, ГЭС, Днестровская ГЭС-2, Молдова, Павел Филип, Украина.
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