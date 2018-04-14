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Порошенко подписал закон об освобождении ряда лиц от уплаты ЕСВ

Подписание закона
12:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Петр Порошенко подписал закон об освобождении от уплаты ЕСВ ряда представителей или должностных лиц.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон (№2373-VIII) "О внесении изменения в раздел VIII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018".

Как сообщила в субботу пресс-служба главы государства, данный закон направлен на обеспечение реализации взятых обязательств по надлежащему проведению в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018 года.

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Закон предусматривает временное, до 1 июня 2018 года, освобождение от начисления и уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА; членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах; физических лиц, аккредитованных УЕФА, в частности сотрудников и временных работников, представителей средств массовой информации, партнеров УЕФА, представителей спонсоров.

Согласно действующему законодательству Украины, соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, в частности, но не исключительно, в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечение медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении указанных матчей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Данную законодательную инициативу Верховная Рада приняла 22 марта.

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Новости Бизнеса, Закон Украины, Кабмин, Налоги, Петр Порошенко, Сборы, Страхование, Украина.
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