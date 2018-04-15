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Новости: Данилишин подверг сомнению достоверность прогнозов НБУ касаемо инфляции Данилишин подверг сомнению достоверность прогнозов НБУ касаемо инфляции
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Данилишин подверг сомнению достоверность прогнозов НБУ касаемо инфляции

Богдан Данилишин
20:04 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По словам председателя совета НБУ, в украинских условиях инфляция чаще всего возникает из-за несогласованности действий органов государственного управления.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин подверг сомнению достоверность прогнозов инфляции регулятора.

Как сообщает Экономическая правда, об этом он написал в своей статье для DT.UA.

"С прогнозами инфляции у НБУ дело обстоит не лучшим образом. Правда, и в практике мировых Центробанков ложные прогнозы относительно ценовой динамики встречаются примерно с той же частотой, что и удачные", - заявляет Данилишин.

"Если рассмотреть страны, экономики которых относятся к малым открытым экономикам (Украина - в их числе), то по состоянию на середину прошлого года в 40% из них не достигнуты объявленные инфляционные цели", - отметил глава Совета НБУ.

"Достоверность прогнозов в наших условиях априори находится под вопросом (впрочем, есть некоторые сомнения в прогностических способностях соответствующих специалистов НБУ). Поэтому они не всегда могут служить качественной базой для принятия решений", - отмечает глава Совета НБУ.

"Очень важно не забыть о главных наших стратегических целях - рост экономики, снижение уровня безработицы и повышение доходов населения. Сама по себе стабилизация инфляции на низком уровне вовсе не гарантирует достижения этих целей. Тем более что используемый в настоящее время для этого инструмент НБУ - повышение учетной ставки – ведет к удорожанию кредитов", - подытожил он.

Как сообщалось, индекс потребительских цен в Украине в январе-феврале 2018 года составил 2,4%.

По данным НБУ, в феврале 2018 потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

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Новости Бизнеса, Богдан Данилишин, Инфляция, НБУ, Прогноз НБУ.
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