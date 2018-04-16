Минэкономики Германии поддерживает "Северный поток-2"

Министр экономики Германии Петер Альтмаер поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в интервью изданию Bild, сообщает Deutsche Welle.

"Проект газопровода "Северный поток-2" - это в первую очередь проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство", - заявил Альтмаер.

Министр также подчеркнул, что немецкое правительство "полностью и несомненно примет во внимание интересы Украины".

На вопрос, изменят отношение немцев к проекту "Северный поток-2" действия России в Сирии и ее поддержка режима Башара Асада, министр экономики ФРГ отметил, что эти вещи "не надо смешивать".

"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время "холодной войны" - и был надежным", - отметил Альтмаер.

Напомним, дочернее предприятие российского газового монополиста "Газпром" Nord Stream 2 намерена начать строительство в 2018 году и завершить его до конца 2019 года. Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия).

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и в Еврокомиссии. Между тем Германия в конце марта выдала окончательное разрешение на строительство "Северного потока-2" на своей территории.