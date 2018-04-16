Брюссель и Берлин обещают сохранить транзит через Украину

Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину после строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявили после переговоров в понедельник в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Германии.

"Должен сказать, что Украина, несмотря на сложные условия, в последние годы, последние зимы, смогла надежным образом прокачать 97 млрд кубометров газа, что стало новым рекордом. Это подтверждает, что этот транзит работает хорошо, что он имеет стратегическое значение для обеспечения газом не только такой большой страны, как Украина, но и Центральной и Восточной Европы. И наш приоритет - сделать так, чтобы и в дальнейшем транзит был сохранен", - заявил Шефчович.

По его словам, в Европейской комиссии "с очень большим одобрением" восприняли недавнее заявление канцлера ФРН Ангелы Меркель в этом контексте. Еврокомиссар поблагодарил главу немецкого правительства за то, что она в течение нескольких лет всегда оказывала помощь в ситуациях, когда необходимо было что-то обсудить на трехстороннем уровне – между Украиной, Россией и Европой, особенно когда приходилось договариваться, чтобы транзит газа в зимний период был бесперебойным, когда были проблемы.

Что касается "Северного потока-2", то позиция ЕК, напомнил ее вице-президент, состоит в том, чтобы трубопровод сооружался по тем же правилам, что и все другие в ЕС. "Лучший способ урегулировать все правовые и политические чувствительные моменты - переговоры, в ходе которых мы сможем найти решение всех проблем", - считает Шефчович. Он отметил, что 2019 год, когда истекает украинско-российский газовый контракт, приближается, и надо придать политический импульс, в частности, с помощью встреч на высоком уровне, чтобы простимулировать всех – украинцев, россиян, ЕК – начать очень интенсивную работу над тем, чтобы разрешить все несогласия.

Альтмайер признал со своей стороны, что "Северный поток-2" является "проектом с высоким политическим контекстом". Он заверил, что Германия сделала все возможное с помощью Еврокомиссии и под руководством ЕС, чтобы Украина в последние годы была обеспечена газом, причем речь шла не только о транзите, но и реверсе.

Комментируя заявление Меркель после переговоров в Берлине с Президентом Украины Петром Порошенко, глава Минэкономики ФРГ отметил, что желание немецкого правительства, чтобы оба момента были связаны: "с одной стороны, возможность и необходимость такого инфраструктурного проекта, с другой - обеспечение законных интересов Украины в сфере безопасности и обеспечения". По словам Альтмайера, тут лежит европейская ответственность.

"Наша цель – чтобы государственный суверенитет Украины, конечно же, был сохранен и в будущем. К этому относится в том числе и безопасное и достаточное энергообеспечение", - подчеркнул Альтмайер.

Ранее в интервью газете Bild чиновник заявил, что "Северный поток-2" - это проект компаний, которые уже получили разрешения, и заверил, что немецкая сторона будет учитывать позицию Украины.

Как сообщалось, в конце марта компания Nord Stream 2, основателем и единственным акционером которой является "Газпром", получила разрешение на прокладку участка "Северного потока-2" в водах исключительной экономической зоны Германии в Балтийском море. Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода в своей эксклюзивной экономической зоне.

Компания Nord Stream 2 намеревается начать строительство "Северного потока-2" в 2018 году и завершить его до конца 2019 года.

5 апреля 2018 года украинский парламент принял постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному содружеству о недопустимости строительства газопровода Nord Stream-2 и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира".

Меркель 10 апреля заявила, что Германия приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита через ее территорию.