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В Украине вырос дефицит внешней торговли

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд
18:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zn.ua

Новости Бизнеса: Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018г возрос до $457 млн.

Дефицит внешней торговли Украины товарами в феврале 2018 года составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн по сравнению с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. По сравнению с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.

В феврале-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале-2018 было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе-2018 также отрицательное - $517,4 млн.

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале-2017 – 0,93).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2018г.

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Новости Бизнеса, Госстат, Дефицит внешней торговли, Импорт, Экономика Украины, Экспорт.
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