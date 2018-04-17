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Петренко: То, что у "Газпрома" было в Украине, мы уже забрали в госбюджет

Павел Петренко
01:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Вместе с тем, министр юстиции Украины отмечает, что у "Газпрома" достаточно имущества, которое можно конфисковать в счет погашения долга.

У российского "Газпрома" есть достаточно активов за рубежом, который можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, отмечает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"То, что у "Газпрома" есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

 П.Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража выполняется принудительно в любой стране ЕС. "То же самое касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного выполнения в странах Европейского союза", - отметил он

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, Министерство юстиции, Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж.
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