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Гройсман: Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины

Владимир Гройсман
04:26 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Вместе с тем премьер-министр отметил, что у стран с общей границей "какие-то торговые связи тоже есть".

По словам  премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сейчас Министерство иностранных дел готовит соответствующие документы и они будут обсуждаться в Кабинете министров.

Об этом заявил глава правительства в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Я не думаю, что это не может повлиять каким-то образом на экономику", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко во время выступления на XI Киевском безопасностном форуме заявил, что Украина официально прекратит сотрудничество с СНГ и закроет представительства при соответствующих институтах в Минске.

СНГ было основано главами РФ, Украины и Беларуси путем подписания 8 декабря 1991 года Соглашения о создании Содружества независимых государств. Являясь государством-учредителем СНГ, Украина одновременно не является членом содружества, поскольку не подписала Устав СНГ от 22 января 1993 года.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, МИД Украины, СНГ.
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